Sondaggio verità, oltre la metà degli italiani boccia la prof Savino: “Non si fa politica a scuola” (Di sabato 18 marzo 2023) Per il 57% degli italiani gli insegnanti dovrebbero completamente astenersi dall’esprimere pubblicamente qualsiasi valutazione politica’‘. E’ quanto emerge da un Sondaggio dell’istituto Swg, realizzato a febbraio 2023 (su un campione rappresentativo nazionale), in relazione in particolare al caso della preside di Firenze, Annalisa Savino, che scrisse una circolare a commento della rissa tra ragazzi avvenuta davanti a un liceo di Firenze. Sondaggio Swg dopo la lettera della professoressa Savino Proprio partendo da questo Sondaggio l’istituto Yoodata ha effettuato un approfondimento sperimentale sul testo della lettera della professoressa Savino ponendo la domanda: ”La preside ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 marzo 2023) Per il 57%gli insegnanti dovrebbero completamente astenersi dall’esprimere pubblicamente qualsiasi valutazione’‘. E’ quanto emerge da undell’istituto Swg, realizzato a febbraio 2023 (su un campione rappresentativo nazionale), in relazione in particolare al caso della preside di Firenze, Annalisa, che scrisse una circolare a commento della rissa tra ragazzi avvenuta davanti a un liceo di Firenze.Swg dopo la lettera dellaessoressaProprio partendo da questol’istituto Yoodata ha effettuato un apondimento sperimentale sul testo della lettera dellaessoressaponendo la domanda: ”La preside ...

