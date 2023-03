Sondaggio | Il Pd di Schlein sale di 2 punti (19%), FdI e Meloni restano sopra al 30% (Di sabato 18 marzo 2023) Nel centrodestra la Lega sale all’8%. Forza Italia al 7,2. Per la premier Meloni leggero calo nel gradimento (-2). I consensi ai dem in arrivo soprattutto dagli astensionisti. Il M5S scende al 16,8% (-0,7) Leggi su corriere (Di sabato 18 marzo 2023) Nel centrodestra la Legaall’8%. Forza Italia al 7,2. Per la premierleggero calo nel gradimento (-2). I consensi ai dem in arrivottutto dagli astensionisti. Il M5S scende al 16,8% (-0,7)

