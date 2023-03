Sondaggio: il botto del Pd della Schlein disintegra il centrosinistra, ecco le cifre (Di sabato 18 marzo 2023) Sondaggi impazziti su Elly Schlein. Quello di Index per Piazzapulita smentisce fragorosamente la rilevazione di Fabrizio Masia ed Emg per Agorà di pochi giorni fa. L'effetto della neo-segretaria sul Pd continuerebbe, eccome, a distanza di quasi tre settimane dalla sua vittoria alle primarie e a meno di una settimana dalla sua investitura ufficiale. Nel talk di La7 condotto da Corrado Formigli si registra il leggero calo di Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, che scende dello 0,2 al 29,8 per cento. Nettamente il primo partito, con il Pd che però si "gonfia" dello 0,6 e sale al 19,5% facendo letteralmente il vuoto - quel che più conta - sull'alleato di sinistra Movimento 5 Stelle. Piazzapulita, guarda il video del Sondaggio Index Che tra Schlein ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Sondaggi impazziti su Elly. Quello di Index per Piazzapulita smentisce fragorosamente la rilevazione di Fabrizio Masia ed Emg per Agorà di pochi giorni fa. L'effettoneo-segretaria sul Pd continuerebbe,me, a distanza di quasi tre settimane dalla sua vittoria alle primarie e a meno di una settimana dalla sua investitura ufficiale. Nel talk di La7 condotto da Corrado Formigli si registra il leggero calo di Fratelli d'Italia, il partitopremier Giorgia Meloni, che scende dello 0,2 al 29,8 per cento. Nettamente il primo partito, con il Pd che però si "gonfia" dello 0,6 e sale al 19,5% facendo letteralmente il vuoto - quel che più conta - sull'alleato di sinistra Movimento 5 Stelle. Piazzapulita, guarda il video delIndex Che tra...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marco02839896 : RT @Libero_official: #Sondaggio #Index per #Piazzapulita: le conseguenze dell'ascesa del #Pd di #EllySchlein sul #centrosinistra. Non è tut… - Libero_official : #Sondaggio #Index per #Piazzapulita: le conseguenze dell'ascesa del #Pd di #EllySchlein sul #centrosinistra. Non è… -