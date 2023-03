Sondaggi politici elettorali oggi 18 marzo 2023: Meloni in discesa dopo la tragedia di Cutro, Schlein fa volare il Pd (Di sabato 18 marzo 2023) Sondaggi politici elettorali oggi 18 marzo 2023 Sondaggi politici elettorali – Fratelli d’Italia resta il primo partito, ma cala sotto il 30% anche a causa della tragedia di Cutro con un italiano su due che si dice insoddisfatto di come il post-naufragio è stato gestito dal governo, mentre il Pd continua a raccogliere consensi dopo la nomina di Elly Schlein come segretaria: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Euromedia Research per il quotidiano La Stampa. Secondo la rilevazione, Fdi è al 29,2%, in calo dello 0,4 per cento. Il Partito Democratico guadagna oltre mezzo punto percentuale ... Leggi su tpi (Di sabato 18 marzo 2023)18– Fratelli d’Italia resta il primo partito, ma cala sotto il 30% anche a causa delladicon un italiano su due che si dice insoddisfatto di come il post-naufragio è stato gestito dal governo, mentre il Pd continua a raccogliere consensila nomina di Ellycome segretaria: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Euromedia Research per il quotidiano La Stampa. Secondo la rilevazione, Fdi è al 29,2%, in calo dello 0,4 per cento. Il Partito Democratico guadagna oltre mezzo punto percentuale ...

