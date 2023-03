Sondaggi, la sorpresa su Schlein (e il dato che va visto davvero) (Di sabato 18 marzo 2023) I Sondaggi vanno sempre presi con beneficio di inventario, soprattutto quando sono così lontani da una tornata elettorale. E poi casa Sondaggistica che vai, risultato che trovi: variazioni percentuali, saliscendi, gradimenti che si muovono anche in base ai temi del momento. Eppure l’ultima rilevazione realizzata da Ipsos per il Corriere della Sera qualche indicazione la dà. La prima l’avevamo esternata anche nella Zuppa di Porro di ieri: Elly Schlein alla fine della fiera, nonostante fosse sfavorita alle primarie, non solo ha vinto la sfida delle urne ma sta pure convincendo gli elettori di centrosinistra. Piace a quel circolo di giovani, meno giovani e anziani che vedono nella cancel culture, nel progressismo ambientalista e nel movimentismo emo-lesbo-trans-femminista il futuro della sinistra. Beati loro, vien da dire. Ma la ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 18 marzo 2023) Ivanno sempre presi con beneficio di inventario, soprattutto quando sono così lontani da una tornata elettorale. E poi casastica che vai, risultato che trovi: variazioni percentuali, saliscendi, gradimenti che si muovono anche in base ai temi del momento. Eppure l’ultima rilevazione realizzata da Ipsos per il Corriere della Sera qualche indicazione la dà. La prima l’avevamo esternata anche nella Zuppa di Porro di ieri: Ellyalla fine della fiera, nonostante fosse sfavorita alle primarie, non solo ha vinto la sfida delle urne ma sta pure convincendo gli elettori di centrosinistra. Piace a quel circolo di giovani, meno giovani e anziani che vedono nella cancel culture, nel progressismo ambientalista e nel movimentismo emo-lesbo-trans-femminista il futuro della sinistra. Beati loro, vien da dire. Ma la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mirarch3 : RT @La7tv: #omnibus Effetto Elly #Schlein per il #PartitoDemocratico nella #supermedia dei #sondaggi elettorali presentata da @lorepreglias… - Ernesto26108167 : Sondaggi, dati a sorpresa di YouTrend: la Lega risale e Schlein fa traballare i Cinque Stelle - Il Tempo… - miagmarsuren : RT @La7tv: #omnibus Effetto Elly #Schlein per il #PartitoDemocratico nella #supermedia dei #sondaggi elettorali presentata da @lorepreglias… - lorepregliasco : RT @La7tv: #omnibus Effetto Elly #Schlein per il #PartitoDemocratico nella #supermedia dei #sondaggi elettorali presentata da @lorepreglias… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: I dati a sorpresa: boom #Lega e #Schlein fa traballare i Cinque Stelle di #Conte #sondaggi #supermedia #17marzo @giadinagrisu… -