SOCIAL CALCIO – Convocati Italia, Baschirotto assente: «Perchè Bonucci al suo posto?» (Di sabato 18 marzo 2023) Baschirotto assente dai Convocati dell’Italia per gli impegni con Inghilterra e Malta. E i tifosi sui SOCIAL non ci stanno Diramata la lista dei Convocati dell’Italia per i prossimi impegni contro Inghilterra e Malta, ma le liste del ct Roberto Mancini fanno inevitabilmente discutere qualcuno. Baschirotto sinceramente doveva esserci— Diego Ferrara (@DiegoFerrara17) March 17, 2023 Bonucci e non Baschirotto, Pessina e non Fagioli.Chi è causa del suo mal, pianga se stesso— Rick (@Rick I am ) March 17, 2023 Ha convocato Buongiorno e non Baschirotto ??— Alex (@RobynAlex88) March 17, 2023 Sui SOCIAL è balzato in tendenza il nome di Baschirotto, escluso dal ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023)daidell’per gli impegni con Inghilterra e Malta. E i tifosi suinon ci stanno Diramata la lista deidell’per i prossimi impegni contro Inghilterra e Malta, ma le liste del ct Roberto Mancini fanno inevitabilmente discutere qualcuno.sinceramente doveva esserci— Diego Ferrara (@DiegoFerrara17) March 17, 2023e non, Pessina e non Fagioli.Chi è causa del suo mal, pianga se stesso— Rick (@Rick I am ) March 17, 2023 Ha convocato Buongiorno e non??— Alex (@RobynAlex88) March 17, 2023 Suiè balzato in tendenza il nome di, escluso dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Operata per un tumore, le rinnovano il contratto. Il post sui social della calciatrice Deborah Salvatori Rinaldi di… - SkySport : JUVENTUS-SAMPDORIA 4-2 Risultato finale ? #Bremer 11’ ? #Rabiot 26’ ? #Augello 31’ ? #Djuricic 32’ ? #Rabiot 64’ ?… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Calcio, serie D. Il Catania ad un passo dal ritorno tra i professionisti per la promozione in serie C, con 7 giornate d'… - TgrRaiSicilia : Calcio, serie D. Il Catania ad un passo dal ritorno tra i professionisti per la promozione in serie C, con 7 giorna… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Squadre in campo dalle 14. Segui la diretta #IoSeguoTgr #calcio #seriebkt #cittadellaperugia #18marzo -