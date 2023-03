Snowboard, Maurizio Bormolini beffato: la Coppa del Mondo sfuma per 4 punti. Obmann prende tutto a Berchtesgaden (Di sabato 18 marzo 2023) Grandissima beffa doppia per Maurizio Bormolini nell’ultima gara della stagione di Snowboard parallelo. L’azzurro esce agli ottavi nelle fasi finali del PSL di Berchtesgaden (Germania) e, complice la vittoria dell’austriaco Fabian Obmann, perde per soli 4 punti la Coppa del Mondo 2022-2023 e per 2 la Coppa di specialità, entrambe andate proprio ad Obmann. Complimenti dunque ad Obmann, bravo ad imporsi in tutte le proprie run, compresa la Big Final contro il connazionale Arvid Auner, ma resta sicuramente tanto amaro in bocca per l’eliminazione al primo turno di Bormolini (per mano proprio di Auner), a cui sarebbe bastato raggiungere i quarti per aggiudicarsi sia la Sfera di Cristallo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Grandissima beffa doppia pernell’ultima gara della stagione diparallelo. L’azzurro esce agli ottavi nelle fasi finali del PSL di(Germania) e, complice la vittoria dell’austriaco Fabian, perde per soli 4ladel2022-2023 e per 2 ladi specialità, entrambe andate proprio ad. Complimenti dunque ad, bravo ad imporsi in tutte le proprie run, compresa la Big Final contro il connazionale Arvid Auner, ma resta sicuramente tanto amaro in bocca per l’eliminazione al primo turno di(per mano proprio di Auner), a cui sarebbe bastato raggiungere i quarti per aggiudicarsi sia la Sfera di Cristallo ...

