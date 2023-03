Smartphone | Huawei sostituisce migliaia di componenti Usa con quelli cinesi

(Di sabato 18 marzo 2023) Il gigante tecnologicoha sostituitodei suoiuna volta provenienti dagli Stati Uniti con versioni di fabbricazione cinese, secondo la trascrizione di un discorso del suo fondatore rilasciato da un’università di Shanghai. L’amministrazione dell’ex presidente americano Donald Trump ha vietato alle aziende Usa di fare affari con. Il suo successore Joe Biden ha inasprito le sanzioni, vietando in particolare la vendita dei nuovi prodotti del brand cinese sul territorio americano. L’azienda ha dovuto trovare nuovi canali di approvvigionamento per i semiconduttori,essenziali per il funzionamento die altri dispositivi elettronici. Il suo fondatore Ren Zhengfei ha affermato cheha sostituito più di 13.000 parti ...

L’azienda ha dovuto trovare nuovi canali di approvvigionamento per i semiconduttori, componenti essenziali per il funzionamento di smartphone e altri dispositivi elettronici. Il suo fondatore Ren ...Torniamo a parlare di Huawei dopo le vicende del ban commerciale imposto dall’ormai ex presidente Trump che sta mettendo in difficoltà l’azienda nel lancio di nuovi smartphone in Europa. Infatti, l’az ...