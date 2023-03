Slalom di Soldeu | Vlhova in testa dopo la prima manche | Shiffrin quarta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheTudo94 : Una delle più grandi performance della storia dello sci: la seconda manche di #Odermatt nello slalom gigante a Soldeu 2023. #EurosportSCI - RaiSport : Finali di Coppa del Mondo di #sci alpino, in corso la 2a manche del gigante maschile. #Odermatt domina il primo att… - RaiNews : Finali di Coppa del Mondo di #sci alpino, in corso la 2a manche del gigante maschile. #Odermatt domina il primo att… - raceskimagazine : Prima frazione dello slalom delle Finali di Coppa del Mondo a Soldeu e davanti c'è LA slovacca Petra Vlhova. Second… - Eurosport_IT : Petra Vlhova vince la prima mache dello Slalom, Shiffrin quarta ???? #EurosportSCI | #Slalom | #Soldeu -

Per una volta la trama cambia: in testa dopo la prima manche dellodelle finali di Coppanon c'è Mikaela Shiffrin, ma Petra Vlhova. La slovacca che quest'anno ha battuto la Shiffrin solo una volta, vincendo a Flachau, è stata la più veloce in 54"28: di ...Sorpresa nella prima manche dellofemminile di: al comando non c'è Mikaela Shiffrin, solo quarta, ma la slovacca Petra Vlhova , scesa con il pettorale numero uno e che ha fatto la differenza nell'ultimo tratto. A 32 ...Petra Vlhova si prende la testa c on il pettorale numero uno e non la molla fino al termine della prima manche di questofemminile a. La slovacca fa segnare 54.28 sul cronometro e tornerà in pista alle ore 13:30 con un margine di 32 centesimi di vantaggio su Leona Popovic. Poi troviamo a +0.56 Anna Swenn ...

Agenzia Seconda decisiva manche alle 12,30 – Lo svizzero Marco Odermatt e’ nettamente al comando in 1.07.86 anche dopo la prima manche dello slalom gigante di Soldeu, l’ultimo della… Leggi ...Per una volta la trama cambia: in testa dopo la prima manche dello slalom delle finali di Coppa Soldeu non c'è Mikaela Shiffrin, ma Petra Vlhova. La slovacca che quest'anno ha battuto la Shiffrin solo ...