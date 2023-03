Sisma Turchia, il vicepresidente: superati i 49mila morti (Di sabato 18 marzo 2023) Il numero delle vittime del terremoto in Turchia ha raggiunto i 49.589, fra cui 6.807 cittadini stranieri: lo ha reso noto il vicepresidente turco, Fuat Oktay. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 marzo 2023) Il numero delle vittime del terremoto inha raggiunto i 49.589, fra cui 6.807 cittadini stranieri: lo ha reso noto ilturco, Fuat Oktay.

