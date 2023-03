Sinner, solidità e servizio per battere Alcaraz: Jannik può farcela (Di sabato 18 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Sinner, solidità e servizio per battere Alcaraz: Jannik può farcela - Gazzetta_it : Sinner, solidità e servizio per battere Alcaraz: Jannik può farcela - LViezzoli : @Sinnerista djokovic per te attualmente lo ha migliore di sinner? forse in quanto a precisione e solidità, ma in qu… - sinneristi1 : RT @lorenzofares: Abbiamo tempo per pensare a Carlos #Alcaraz ???? Intanto, rivediamo su @SuperTennisTv alle 12 e alle 17 il capolavoro di J… - Fprime86 : RT @lorenzofares: Abbiamo tempo per pensare a Carlos #Alcaraz ???? Intanto, rivediamo su @SuperTennisTv alle 12 e alle 17 il capolavoro di J… -

Sinner, solidità e servizio per battere Alcaraz: Jannik può farcela Come l'ha definita Alcaraz, uno dei due protagonisti, sarà la partita che tutti vogliono vedere. Una semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, il torneo più amato dai giocatori, che promette grande ... Un occhio ai numeri: è stato il dritto di Sinner a fare la differenza contro Fritz ... Sinner non dispone, né vuole disporre per caratteristiche di gioco, del top di Nadal che ha ... ma ha comunque bisogno di aumentare la sua solidità da fondocampo prendendosi margini più ampi, pur senza ... Alcaraz - Sinner: il nuovo capitolo di una rivalità che è già un classico ... devono però funzionare al 100% e al massimo della propria espressione, perché altrimenti sia la solidità mentale di Sinner e sia un migliore approccio alla rete, potrebbero rappresentare un punto di ... Come l'ha definita Alcaraz, uno dei due protagonisti, sarà la partita che tutti vogliono vedere. Una semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, il torneo più amato dai giocatori, che promette grande ......non dispone, né vuole disporre per caratteristiche di gioco, del top di Nadal che ha ... ma ha comunque bisogno di aumentare la suada fondocampo prendendosi margini più ampi, pur senza ...... devono però funzionare al 100% e al massimo della propria espressione, perché altrimenti sia lamentale die sia un migliore approccio alla rete, potrebbero rappresentare un punto di ... Sinner, solidità e servizio per battere Alcaraz: Jannik può farcela La Gazzetta dello Sport