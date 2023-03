Sinner-Alcaraz stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di sabato 18 marzo 2023) Jannik Sinner se la vedrà contro Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. L’altoatesino è reduce dalla battaglia vinta in tre set ai danni del padrone di casa Taylor Fritz, campione uscente della passata edizione. L’allievo di Juan Carlos Ferrero, invece, ha battuto in maniera piuttosto agevole il canadese Felix Auger-Aliassime. Sarà il numero due del mondo a partire leggermente avanti nei pronostici secondo le quote dei bookmakers. Lo spagnolo, contando anche il circuito minore, è avanti per 3-2 negli scontri diretti. L’ultima volta si sono incontrati ai quarti di finale degli scorsi US Open, con Alcaraz che ha prevalso nei confronti di Sinner dopo un’epica lotta ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Jannikse la vedrà contro Carlosnella semifinale deldi, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. L’altoatesino è reduce dalla battaglia vinta in tre set ai danni del padrone di casa Taylor Fritz, campione uscente della passata edizione. L’allievo di Juan Carlos Ferrero, invece, ha battuto in maniera piuttosto agevole il canadese Felix Auger-Aliassime. Sarà il numero due del mondo a partire leggermente avanti nei pronostici secondo le quote dei bookmakers. Lo spagnolo, contando anche il circuito minore, è avanti per 3-2 negli scontri diretti. L’ultima volta si sono incontrati ai quarti di finale degli scorsi US Open, conche ha prevalso nei confronti didopo un’epica lotta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : UN GRANDE SINNER ?????? Grazie a un match giocato perfettamente nei momenti chiave, Jannik batte Fritz al terzo set e… - Eurosport_IT : FANTASTICO SINNER, È SEMIFINALE ?????? Jannik supera in tre Taylor Fritz e vola in semifinale! Il prossimo avversario… - SuperTennisTv : ?? Jannik non si ferma! ?? Si impone su Fritz, campione in carica, 6-4 4-6 6-4 e raggiunge la sua seconda SF in un… - sinneristi1 : RT @TheSinnersDrea1: È ufficiale. Sinner-Alcaraz ci sarà intorno alle 23/24 italiane...Mi ero illuso di poterlo vedere in prima serata ma c… - ky_gaard : Alcaraz sinner dopo le 22 così posso guardare il match dopo lavoro Grazir amici -