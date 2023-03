Sinner-Alcaraz, semifinali Indian Wells: programma e diretta tv (Di sabato 18 marzo 2023) È giunto il momento di essere davvero grandissimi. Per entrambi, ma per il nostro portacolori ancor di più. Nella serata inoltrata italiana (non prima delle ore 22:00 di oggi), i Masters 1000 di Indian Wells scenderanno in campo sul cemento blu per decidere i due finalisti dell’importante torneo statunitense. In campo anche un pezzo d’azzurro in questa rassegna così importante: dopo un percorso netto e per certi versi davvero esaltante, Jannik Sinner è giunto alle soglie dell’ultimo atto del torneo, ma l’ostacolo da dover affrontare (e possibilmente superare) sarà complicatissimo. Dinnanzi all’altoatesino, infatti, si parerà un forte e agguerrito Carlos Alcaraz, il giovane e terribile spagnolo che ha già regalato qualche giornata negativa alla racchetta del Belpaese. Ecco le ultime dal match ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 marzo 2023) È giunto il momento di essere davvero grandissimi. Per entrambi, ma per il nostro portacolori ancor di più. Nella serata inoltrata italiana (non prima delle ore 22:00 di oggi), i Masters 1000 discenderanno in campo sul cemento blu per decidere i due finalisti dell’importante torneo statunitense. In campo anche un pezzo d’azzurro in questa rassegna così importante: dopo un percorso netto e per certi versi davvero esaltante, Jannikè giunto alle soglie dell’ultimo atto del torneo, ma l’ostacolo da dover affrontare (e possibilmente superare) sarà complicatissimo. Dinnanzi all’altoatesino, infatti, si parerà un forte e agguerrito Carlos, il giovane e terribile spagnolo che ha già regalato qualche giornata negativa alla racchetta del Belpaese. Ecco le ultime dal match ...

