Sinner-Alcaraz | la partita del futuro si gioca già oggi

A Indian Wells è ancora Sinner-Alcaraz, lo scontro che tutti si aspettano nelle finali dei prossimi dieci anni nei tornei dello Slam. La partita che vede di fronte due dei maggiori talenti del tennis mondiale è già stata finale a Umago, con vittoria dell'azzurro, e ai quarti degli Us Open, dove vinse lo spagnolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : UN GRANDE SINNER ?????? Grazie a un match giocato perfettamente nei momenti chiave, Jannik batte Fritz al terzo set e… - Eurosport_IT : FANTASTICO SINNER, È SEMIFINALE ?????? Jannik supera in tre Taylor Fritz e vola in semifinale! Il prossimo avversario… - SuperTennisTv : ?? Jannik non si ferma! ?? Si impone su Fritz, campione in carica, 6-4 4-6 6-4 e raggiunge la sua seconda SF in un… - officialmaz : Mi piace pensare che quella tra #Sinner e #Alcaraz possa diventare la nuova grande rivalità del tennis mondiale, il… - ViudaAlegre13 : RT @WeAreTennisITA: UN GRANDE SINNER ?????? Grazie a un match giocato perfettamente nei momenti chiave, Jannik batte Fritz al terzo set e dive… -