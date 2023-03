Sinner-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di sabato 18 marzo 2023) Jannik Sinner se la vedrà contro Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della località americana. Due dei giovani più forti di tutto il panorama tennistico si ritrovano di fronte, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro rivalità. Nel deserto californiano sarà Sinner-Alcaraz parte 5. I precedenti sono in parità (2-2), ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà lo spagnolo. Alcaraz si è infatti messo alle spalle i problemi fisici che l’avevano costretto a saltare Acapulco ed ha raggiunto la semifinale a Indian Wells in scioltezza. Neppure un set lasciato per strada e una superiorità netta contro ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Jannikse la vedrà contro Carlosnella semifinale deldi, torneo di scena sul cemento outdoor della località americana. Due dei giovani più forti di tutto il panorama tennistico si ritrovano di fronte, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro rivalità. Nel deserto californiano saràparte 5. I precedenti sono in parità (2-2), ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà lo spagnolo.si è infatti messo alle spalle i problemi fisici che l’avevano costretto a saltare Acapulco ed ha raggiunto la semifinale ain scioltezza. Neppure un set lasciato per strada e una superiorità netta contro ...

