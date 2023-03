"Sicuramente non sei in un carcere italiano". La frase di Amanda Knox scatena le polemiche (Di sabato 18 marzo 2023) L'americana assolta per l'omicidio di Meredith Kercher torna a far parlare di sé commentando la foto di un piatto di pasta pubblicata su Twitter dall'autrice Ash Ambirge Leggi su lanazione (Di sabato 18 marzo 2023) L'americana assolta per l'omicidio di Meredith Kercher torna a far parlare di sé commentando la foto di un piatto di pasta pubblicata su Twitter dall'autrice Ash Ambirge

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : #Inzaghi: 'Sappiamo che con tutti questi impegni tra quelle in corsa per un posto in Champions saremo quelli più im… - romeoagresti : #Allegri in conferenza post #JuveSamp: “#Pogba sicuramente a Friburgo non ci sarà, #Chiesa vedremo…” ???? - juventusfc : ??Allegri: « Non è una settimana decisiva ma sicuramente importante. La classifica si fa vincendo con le 'piccole'.… - dronelaoc : @matteo__houston @Azzurri Perché self exiled romanista rappresenta il tifo della Roma, per fortuna non sono tutti c… - colfeliciano : Comunque che sia in atto un genocidio causato da questa finta pandemia con un vaccino mortale questo è sicuramente… -