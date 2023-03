Siae vs Meta, addio alla musica sui social? Ecco 20 artisti che potrebbero salvarsi dalla censura (Di sabato 18 marzo 2023) Nelle ultime ore le storie di Instagram sono diventate all’improvviso silenziose. Gli utenti hanno dovuto dire addio ai brani virali (italiani e non solo) che facevano da sottofondo alle riprese delle loro cene fuori, delle gite in spiaggia o della persona amata. E la ragione risiede nella decisione della Siae, la Società Italiana degli Autori ed Editori, che non avendo raggiunto un accordo con Meta ha bandito la musica che tutela dai social di Mark Zuckerberg. Con conseguenze su reel, stories e feed di Instagram e Facebook. Tuttavia, è presto per rassegnarsi a pubblicare contenuti privi di ogni melodia o con le poche musiche rimaste a disposizione: i brani che non fanno parte del repertorio Siae, infatti, continueranno a essere disponibili sulle piattaforme di Meta. ... Leggi su open.online (Di sabato 18 marzo 2023) Nelle ultime ore le storie di Instagram sono diventate all’improvviso silenziose. Gli utenti hanno dovuto direai brani virali (italiani e non solo) che facevano da sottofondo alle riprese delle loro cene fuori, delle gite in spiaggia o della persona amata. E la ragione risiede nella decisione della, la Società Italiana degli Autori ed Editori, che non avendo raggiunto un accordo conha bandito lache tutela daidi Mark Zuckerberg. Con conseguenze su reel, stories e feed di Instagram e Facebook. Tuttavia, è presto per rassegnarsi a pubblicare contenuti privi di ogni melodia o con le poche musiche rimaste a disposizione: i brani che non fanno parte del repertorio, infatti, continueranno a essere disponibili sulle piattaforme di. ...

