Si sente male e precipita nel vuoto: Gabriella muore sotto gli occhi del marito (Di sabato 18 marzo 2023) Una moglie e madre amorevole, impegnata nella sua attività di ristoratrice, ma che nel tempo libero non perdeva occasione di andare in montagna, una grande passione condivisa con il marito. Proprio in montagna ha trovato la morte Gabriella... Leggi su today (Di sabato 18 marzo 2023) Una moglie e madre amorevole, impegnata nella sua attività di ristoratrice, ma che nel tempo libero non perdeva occasione di andare in montagna, una grande passione condivisa con il. Proprio in montagna ha trovato la morte...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronacacampania : Si sente male, perde l'equilibrio e precipita: donna muore sotto gli occhi del marito - PalermoToday : Si sente male e precipita nel vuoto: Gabriella muore sotto gli occhi del marito - romatoday : Si sente male e precipita nel vuoto: Gabriella muore sotto gli occhi del marito - occhio_notizie : Si sente male e si accascia a terra dopo una violenta lite in strada Paura in #Campania >> - angelopalmeri : @ClaudiaGiarri @ValentinaBoop @FabbbioGiallo @ITAAirways @Confconsumator4 @Altroconsumo @Codacons Comunque non è un… -