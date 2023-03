"Si era messa malissimo". Champions, l'audio rubato a Spalletti è una bomba (Di sabato 18 marzo 2023) Luciano Spalletti ha messo subito a tacere tutte le voci di chi ritiene che il sorteggio di Champions League sia stato eccellente. Il Napoli sfiderà il Milan ai quarti e poi eventualmente una tra Inter e Benfica in semifinale, mentre dall'altro lato del tabellone ci sono le vere big che si scontreranno: si tratta di Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid. L'allenatore del Napoli si è arrabbiato con chi ha parlato di abbinamenti favorevoli. “Incompetenti, considerate l'esperienza e la tradizione vincente dei rossoneri in Europa”, ha tuonato Spalletti. “Maldini ha vinto cinque Champions - ha aggiunto - chi dice che siamo dalla parte facile del tabellone? E non vale anche per Inter, Milan e Benfica?”. Tra l'altro i rossoneri si sono ripresi alla grande dopo un momento di palese difficoltà, e lo hanno fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Lucianoha messo subito a tacere tutte le voci di chi ritiene che il sorteggio diLeague sia stato eccellente. Il Napoli sfiderà il Milan ai quarti e poi eventualmente una tra Inter e Benfica in semifinale, mentre dall'altro lato del tabellone ci sono le vere big che si scontreranno: si tratta di Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid. L'allenatore del Napoli si è arrabbiato con chi ha parlato di abbinamenti favorevoli. “Incompetenti, considerate l'esperienza e la tradizione vincente dei rossoneri in Europa”, ha tuonato. “Maldini ha vinto cinque- ha aggiunto - chi dice che siamo dalla parte facile del tabellone? E non vale anche per Inter, Milan e Benfica?”. Tra l'altro i rossoneri si sono ripresi alla grande dopo un momento di palese difficoltà, e lo hanno fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : “Ma Piantedosi dov’era mentre #Napoli veniva messa a soqquadro? E #Salvini, che chiedeva le dimissioni dei preceden… - vitroilgmailco1 : @Antonel57967586 @Michela29569388 Veramente è la prima volta che viene ripresa dalla Berti solo in maniera più aust… - somaen19 : @alessiaamanim È stata 3 ore ha rompergli i coglioni e cercare di mettergli le mani in faccia a Daniele poi lui re… - lisameyerildra1 : @Marta_Brambilla Guarda che ti ho rt non per criticarti ma per dire che il problema non è di scelta personale ma di… - CCokina12 : RT @SoyMareluna: LUCA ke già in 10minuti nomina +volte Ivana 'Qnd siamo andati dal Parrucchiere io volevo il platino LEI si era messa d'acc… -