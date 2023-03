Shade sfida tutti con “Lunatica” | il nuovo singolo destinato a diventare un tormentone

(Di sabato 18 marzo 2023) È andato sempre oltre qualsiasi tipo di polemica,. Il rapper ha costruito – anno dopo anno – brani di successo fregandosene delle critiche che di solito arrivano con una disarmante puntualità su chi non si arruola nelle truppe degli artisti cosiddetti “impegnati”. Musica orecchiabile e testi chiari sono le sue caratteristiche. Ora nell’arena dei singoli destinati a sfondare nella prossima stagione c’è “”, la sua nuova canzone.– molto amato dai giovanissimi – torna quindi con un pezzo che, già dal primo ascolto, è un. Lo stile è un po’ diverso da quello che ha caratterizzato il rapper in passato. È un’evoluzione perché c’è una sonorità mista tra vintage e moderno. Il mix riesce a centrare l’obiettivo, nel ritornello un “ah ah” che ricorda Cutugno. L’etichetta è Epic Records/Sony Music ...

