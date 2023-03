Serie C 2022 2023 | la Virtus Entella domina San Donato e resta seconda | colpaccio Pesaro nella corsa salvezza

Leggi su sportface

(Di sabato 18 marzo 2023) 4-1 al Sane larisponde alla grande al successo ottenuto nel primo pomeriggio dalla Reggiana capolista (1-0 contro la Torres): il team di Chiavari dilaga contro la matricola neopromossa, vince per la 20esima volta in questo campionato diC (8 pareggi, 5 sconfitte) esalda al secondo posto con 68 punti, 4 in meno rispetto agli emiliani. Il match è statoto in lungo e in largo dalla squadra allenata da mister Gennaro Volpe, che ha messo già le cose in chiaro nel corso della prima mezz’ora, portandosi 2-0 grazie alle reti di Alessandro Faggioli (18?) e Silvio Merkaj (30?) e non hanno rischiato assolutamente nulla in fase difensiva. Un pomeriggio di tranquillità e di gestione, ma al 72? il Sanha trovato su rigore la rete ...