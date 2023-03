Serie C 2022 2023 | la Reggiana torna a vincere | 1-0 alla Torres in casa

(Di sabato 18 marzo 2023) Labatte la1-0 innel match valido per la 33ª giornata del girone B dila squadra di Diana che, dopo il pareggio contro il Pontedera e la sconfitta con l’Entella, sale a 72 punti allungando di 7 punti sull’Entella e 9 sul Cesena, in attesa delle partite delle due inseguitrici. Il match winner è dell’albanese Kabashi. Quinto gol in campionato del centrocampista che regala la vittoria ai suoi. Primo tempo a ritmi piuttosto bassi con lain possesso di pe laschiacciata dietro e pronta a ripartire in contropiede. La prima occasione del match è per gli ospiti che in contropiede vanno vicini al vantaggio con un tiro cross di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 7 - Negli ultimi 50 anni, tra i calciatori dell'Atalanta con meno di 21 anni, solo Domenico Morfeo nel 1995/96 (11)… - SkySport : JUVENTUS-SAMPDORIA 4-2 Risultato finale ? #Bremer 11’ ? #Rabiot 26’ ? #Augello 31’ ? #Djuricic 32’ ? #Rabiot 64’ ?… - Milannews24_com : #JuventusMilanfemminile 1-0 ?? #Beerensteyn sblocca il match ???? - sportface2016 : #SerieC La Reggiana torna a vincere e lo fa in casa con la Torres - DiMarzio : #SerieC I La #Reggiana vince e si conferma prima nel #gironeB. #Imolese, tre punti contro l' #AquilaMontevarchi. Tu… -

Il match valido per la 27ª giornata di/2023 tra Monza e Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'U - PowerStadium, Monza e Cremonese si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato ...Nel confronto con lastorica, che prende in considerazione il periodo 2010 -si osserva un trend decrescente che appare stabilizzato a partire dal 2018, anno dal quale ogni stazione ha ...Il match valido per la 27ª giornata di/2023 tra Salernitana e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Arechi, Salernitana e Bologna si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di ...

Serie A 2022-2023, Udinese-Milan: le probabili formazioni Virgilio Sport

l’ultima presenza dal primo minuto per il classe ’81 risale al match contro la Juventus del gennaio 2022. 13.20 – Sono tre i diffidati in casa Milan per la sfida contro l’Udinese, valida per la ...Como – Parma 2-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentesima giornata di Serie B 2022/23 Il Como batte 2-0 il Parma alo Stadio Sinigaglia nella sfida della trentesima giornata ...