Serie B, impresa del Cosenza: passa al 95? in casa della capolista Frosinone! Un gol di Brescianini al 95? permette al Cosenza di fare l'impresa e stendere a domicilio il Frosinone capolista in Serie B, che torna così alla sconfitta. Tre punti d'oro per la squadra calabrese, proprio quando la gara sembrava indirizzata sullo 0-0. Con questo risultato, infatti, i ragazzi di mister Viali si allontanano di tre punti dalla zona calda.

