Serie B 2022/2023: la Reggina crolla in casa contro il Cagliari (Di sabato 18 marzo 2023) Il Cagliari batte la Reggina 4-0 in trasferta nel match valido per la 30ª giornata di Serie B 2022/2023. Lapadula trascina la squadra sarda con una doppietta, Mancosu firma il 3-0 su rigore al 63? e Zappa chiude i conti al 93? per il 4-0 finale. Continua il periodo di crisi della Reggina, 7 sconfitte nelle ultime 8 partite battendo solo il Modena il 25 febbraio, che scende sempre di più in classifica restando ferma a 42 punti al 7° posto con un solo punto di margine sul Parma nono. Cagliari in netta ripresa dopo l’arrivo di Ranieri, dall’arrivo del nuovo tecnico 6 vittorie 5 pareggi e una sola sconfitta, che sale a 45 punti in 6ª posizione a pari punti con il Pisa, che oggi ha battuto 2-0 il Benevento. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Ilbatte la4-0 in trasferta nel match valido per la 30ª giornata di. Lapadula trascina la squadra sarda con una doppietta, Mancosu firma il 3-0 su rigore al 63? e Zappa chiude i conti al 93? per il 4-0 finale. Continua il periodo di crisi della, 7 sconfitte nelle ultime 8 partite battendo solo il Modena il 25 febbraio, che scende sempre di più in classifica restando ferma a 42 punti al 7° posto con un solo punto di margine sul Parma nono.in netta ripresa dopo l’arrivo di Ranieri, dall’arrivo del nuovo tecnico 6 vittorie 5 pareggi e una sola sconfitta, che sale a 45 punti in 6ª posizione a pari punti con il Pisa, che oggi ha battuto 2-0 il Benevento. SportFace.

