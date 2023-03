Serie A: un calciatore georgiano può essere il miglior giocatore del mondo?: “Kvaratskhelia sarà il Pallone d’Oro” (Di sabato 18 marzo 2023) 2023-03-18 08:03:45 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: ESÌ la grande rivelazione della stagione nel calcio europeo. Il suo nome, difficile da pronunciare come il suo gioco da decifrare, si ripete continuamente per le strade di Napoli: Khvicha Kvaratskhelia (Tbilisi, 2001). Il Sud Italia ha un nuovo idolo, il cui obiettivo è semplice: essere il miglior giocatore del mondo. Ci sono possibilità di realizzarlo? L’esterno, ingaggiato dai partenopei la scorsa estate di mercato dal Rubin Kazan in cambio di 11 milioni di euroè il nome proprio della corrente Una Serieuna competizione in cui si è affermato come leader indiscusso di a napoli che domina il campionato italiano con il pugno di ferro e che è sulla buona strada per raggiungere il terzo ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 marzo 2023) 2023-03-18 08:03:45 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: ESÌ la grande rivelazione della stagione nel calcio europeo. Il suo nome, difficile da pronunciare come il suo gioco da decifrare, si ripete continuamente per le strade di Napoli: Khvicha(Tbilisi, 2001). Il Sud Italia ha un nuovo idolo, il cui obiettivo è semplice:ildel. Ci sono possibilità di realizzarlo? L’esterno, ingaggiato dai partenopei la scorsa estate di mercato dal Rubin Kazan in cambio di 11 milioni di euroè il nome proprio della corrente Unauna competizione in cui si è affermato come leader indiscusso di a napoli che domina il campionato italiano con il pugno di ferro e che è sulla buona strada per raggiungere il terzo ...

