Serie A in tv, Sky o Dazn? Orario partite oggi, chi gioca, dove vederle in tv e in streaming (Di sabato 18 marzo 2023) Nemmeno il tempo di archiviare le coppe europee che è già tempo per la Serie A di tornare in campo. Dopo Champions, Europa League e Conference è di scena la 27esima giornata di campionato, l'ultima prima della sosta per le nazionali. Venerdì 17 marzo 2023 si è infatti aperto il nuovo turno con i primi due anticipi: in campo Sassuolo Spezia e Atalanta Empoli. Tra oggi e domani poi, come di consueto, si svolgerà il resto del programma (nessun match di lunedì stavolta): vediamo dunque il calendario giorno per giorno con tutte le partite e la relativa copertura televisiva (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

