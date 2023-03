Serie A femminile, poule Scudetto 2023: parte bene la Juventus Women, Milan ko 2-0 (Di sabato 18 marzo 2023) Inizia bene l’avventura nella poule Scudetto 2023 per la Juventus Women, che a Vinovo ha battuto 2-0 il Milan. Le ragazze di Joe Montemurro hanno così aperto con tre punti il girone all’italiana che assegnerà il titolo e il secondo posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Le rossonere invece si rammaricano per un rigore sbagliato nel primo tempo, quando il risultato era ancora fermo. La cronaca – Il primo squillo della partita è della Juventus, con Bonansea che a tu per tu con Giuliani si vede chiudere lo specchio dal portiere rossonero. Il match scivola via fino alla mezz’ora, quando il Milan ha la grande occasione per passare in vantaggio: Peyraud-Magnin infatti esce male su Piemonte e commette fallo da ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Inizial’avventura nellaper la, che a Vinovo ha battuto 2-0 il. Le ragazze di Joe Montemurro hanno così aperto con tre punti il girone all’italiana che assegnerà il titolo e il secondo posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Le rossonere invece si rammaricano per un rigore sbagliato nel primo tempo, quando il risultato era ancora fermo. La cronaca – Il primo squillo della partita è della, con Bonansea che a tu per tu con Giuliani si vede chiudere lo specchio dal portiere rossonero. Il match scivola via fino alla mezz’ora, quando ilha la grande occasione per passare in vantaggio: Peyraud-Magnin infatti esce male su Piemonte e commette fallo da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIGCfemminile : ?????? ?????????? ?? ?????????????????? - ?????????? ???????????????? ?? Juventus ?? ?? ?? Milan ?? ?? TimVision, @La7tv, - HellasVeronaFC : #SerieBFemminile | L'#Hellas va due volte in vantaggio ma non basta: termina 2-2 #VeronaTernana #HVW #HVWomen… - Milannews24_com : #JuventusMilanfemminile 1-0 ?? #Beerensteyn sblocca il match ???? - luvchinko2011 : Quando ami il calcio, lo fai in tutte le sue declinazioni: dalla serie A alla femminile alle juniores di provincia,… - PaoloRot : @PeppeMur84 Ma nel femminile hanno davvero messo i playoff per provare a interrompere la serie di vittorie juve?! -