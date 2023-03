Serbia, nazionalisti contro il piano di pace europeo per il Kosovo (Di sabato 18 marzo 2023) Diverse migliaia di nazionalisti serbi hanno sfilato la sera del 17 marzo a Belgrado per manifestare la loro contrarieta' al piano di pace proposto dall'Europa per arrivare a una normalizzazione dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023) Diverse migliaia diserbi hanno sfilato la sera del 17 marzo a Belgrado per manifestare la loro contrarieta' aldiproposto dall'Europa per arrivare a una normalizzazione dei ...

