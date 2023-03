Serale Amici 22 | anticipazioni prima puntata stasera | ospiti ed eliminati di sabato 18 marzo 2023 | chi esce tra Federica e NDG

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 marzo 2023) Sembrava così lontano quando il programma ha preso il via a settembre, ma ildiè arrivato. E ora i giovani talenti, tra cantanti e ballerini, dovranno continuare a mettersi alla prova, tra sfide e gare continue. Solo uno di loro, infatti, trionferà e prenderà il posto del cantante Luigi Strangis, che ha sbaragliato tutti nella scorsa edizione. Dopo mesi e mesi di buste rosse e giudizi, tra non poche discussioni, la fase finale del programma di Maria De Filippi ha preso il via. E giovedì è stata registrata la, quella che, salvo cambiamenti del palinsesto, verrà trasmessa18, inserata. Cosa succederà nelladeldi ...