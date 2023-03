“Semplicemente spaziale” Carolina Stramare, spacco frontale da manicomio e reggiseno leopardato: una Musa stupenda – FOTO (Di sabato 18 marzo 2023) Carolina Stramare manda tutti i fan al manicomio più totale e diventa protagonista di uno scatto calendaristico di pregevole qualità: degna Miss Italia! Grazie alla vittoria al concorso di bellezza di Miss Italia, Carolina Stramare ha conquistato il cuore di tantissimi appassionati dello spettacolo. Ora invece la sua notorietà sta raggiungendo vette insormontabili sui social Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 18 marzo 2023)manda tutti i fan alpiù totale e diventa protagonista di uno scatto calendaristico di pregevole qualità: degna Miss Italia! Grazie alla vittoria al concorso di bellezza di Miss Italia,ha conquistato il cuore di tantissimi appassionati dello spettacolo. Ora invece la sua notorietà sta raggiungendo vette insormontabili sui social Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... itsjustinshope : Il cast è semplicemente spaziale, hanno fatto un lavoro magnifico tutti quanti io non ho parole - xGaBollo : Quindi, ricapitolando, la questione del Kazakhstan e Roscomos (agenzia spaziale russa) Non è ancora ufficiale E se… - ccaathherine : @thavalentinax2 semplicemente wow, non ho molto altro da dire, sei spaziale - mgpg07 : Timeline semplicemente spaziale grazie a pol pobà - xvnessvx : @_gryffindorteam sicuramente chi pensa ciò, la sua serie preferita targata Disney Channel è Sonny tra le stelle, ad… -