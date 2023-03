Sei Nazioni | Scozia - Italia 26 - 14 | highlights

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Frattanto, al Sei Nazioni di rugby, l'Italia ha appena conquistato l'ottavo cucchiaio di legno consecutivo. - cagliarilivemag : Italia ko anche in Scozia, cucchiaio di legno al Sei Nazioni - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Sei Nazioni, 18esimo cucchiaio di legno per l'Italia del #Rugby - onrugby_it : Sei Nazioni 2023: Francia-Galles 41-28, i Bleus si impongono a Parigi - sportface2016 : #Rugby #SeiNazioni 2023, #Crowley: “Dobbiamo concretizzare di più” -

Italia sconfitta per 26 - 14 dalla Scozia a Murrayfield nel match che ha aperto la quinta e ultima giornata del. Guarda gli highlights del ...Con queste parole il ct dell'Italrugby, Kieran Crowley , è intervenuto dopo la sconfitta contro la Scozia nel quinto e ultimo turno del2023. 'Eravamo partiti per continuare sulla strada ...Tutto come da pronostico allo Stade de France, dove la Francia ha battuto il Galles nella quinta e ultima giornata del2023 . I Bleus si sono imposti con il punteggio di 41 - 28, raggiungendo l'obiettivo di una vittoria con il punto di bonus. Adesso i francesi attendono l'Irlanda, chiamata a battere l'...

Italia, c'è mancato poco con la Scozia: il Sei Nazioni finisce col cucchiaio di legno La Gazzetta dello Sport

quelli che ritenevano opportuna una cacciata dal 6 Nazioni. Gli azzurri soffrono nel primo tempo e passano non più di due volte la linea del centrocampo. Con il massimo sforzo gli scozzesi raccolgono ...Si è conclusa la seconda sfida dell’ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2023 e allo Stade de France in campo sono scese Francia e Galles. Per i Blues l’obbligo di vincere con bonus per tenere almeno ...