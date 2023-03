Sei Nazioni rugby | 18° cucchiaio di legno per l' Italia | ko in casa della Scozia

(Di sabato 18 marzo 2023) Ennesimo torneo senza vittorie per l'Ital. Termina con cinque sconfitte in altrettante partite per l'l'edizione 2023 del torneo Sei: nell'ultimo impegno, gli azzurri escono sconfitti per 26-14 ina Murrayfield. Una sconfitta che sa di beffa, visto che l'ha avuto nel finale la chance di vincere la partita ma senza riuscire a sfondare il muro difensivo eretto dagli scozzesi, che hanno respinto i tentativi di meta durati tutti gli ultimi cinque minuti di gara e, dopo aver recuperato il possesso, hanno siglato loro la marcatura. Per lamattatorepartita Kinghorn, autore di tre delle quattro mete e di altrettante trasformazioni. Di Van der Merwe l'altra meta dei padroni di ...

