Sei Nazioni | Italrugby beffata nel finale | a Edimburgo passa la Scozia 26-14

(Di sabato 18 marzo 2023)– Nell’ultima giornata del Sei2023 un’Italia coraggiosa lotta fino all’80’ e sfiora il colpaccio al Murrayfield di, ma alla fine latiene dopo un lunghissimo assalto azzurro e segna addirittura la meta della beffa a tempo scaduto. Dopo un primo tempo dominato sul piano del territorio ma concluso avanti solo di 6 punti, nella ripresa la squadra di Townsend ha prima dato l’impressione di poter chiudere la partita, poi ha invece subito la rimonta dell’Italia che con la meta di Allan e il piazzato di Garbisi si è riportata a -5. Ilha fatto sognare i tifosi di un’Italia più volte vicina al bersaglio grosso, poi è arrivata la beffa: in avanti a 30 secondi dalla fine, mischia scozzese vincente e ripartenza fulminea per il 26-14. Il ...

L'Italia lotta fino alla fine nel tentativo di battere la Scozia nell'ultima gara deldi rugby ma subisce la meta beffa nel finale che fissa il risultato sul 26 - 14 per gli scozzesi.Scozia - Italia 26 - 14 (12 - 6) in una partita della quinta e ultima giornata del. Gli azzurri chiudono il torneo con cinque sconfitte in altrettante partite e per loro c'è un altro cucchiaio di legno, il 18/o in 24 edizioni.Michele Lamaro prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta per 26 a 14 contro la Scozia , nell'ultima giornata del. L 'Italia è stata in partita fino alla fine, sprecando ...

Cinque sconfitte su cinque incontri, ultima e con appena un punto in classifica. Il Sei Nazioni di rugby si chiude malissimo per l'Italia che perde contro la Scozia (26-14) e riceve tra le mani ...La nazionale azzurra colleziona così la quinta sconfitta consecutiva in altrettanti match nel torneo Sei Nazioni, avendo perso anche contro Francia, Inghilterra, Irlanda e Galles e si aggiudica il ...