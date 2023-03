Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Frattanto, al Sei Nazioni di rugby, l'Italia ha appena conquistato l'ottavo cucchiaio di legno consecutivo. - cheduecoglionii : sei nazioni…..ottavo…. - vivereitalia : Sei Nazioni 2023, Scozia-Italia 26-14 - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - Quinta sconfitta in altrettanti match per l'Italrugby nel Sei Nazioni 2023 e cucchiaio di legno… - QdSit : Italia ko anche in Scozia, cucchiaio di legno al Sei Nazioni -

Rugby Italia Scoziaoggi diretta live Volevamo emozioni e vittoria. Abbiamo avuto le emozioni, tante, incalcolabili, ma la vittoria è invece svanita fra le mani quando la si poteva quasi toccare, scolpita nel ...Ennesimo torneo senza vittorie per l'Italrugby. Termina con cinque sconfitte in altrettante partite per l'Italia l'edizione 2023 del torneo: nell'ultimo impegno, gli azzurri escono sconfitti per 26 - 14 in casa della Scozia a Murrayfield. Una sconfitta che sa di beffa, visto che l'Italia ha avuto nel finale la chance di ...ROMA - Quinta sconfitta in altrettanti match per l'Italrugby nel2023 e cucchiaio di legno per la squadra azzurra. A Murrayfield, gli azzurri del ct Crowley, già battuti in questa edizione del torneo da Francia, Inghilterra, Irlanda e Galles, si sono ...

