Sei Nazioni, 18esimo cucchiaio di legno per l'Italia del rugby (Di sabato 18 marzo 2023) AGI - Quinta sconfitta consecutiva in altrettanti match per l'Italrugby nel Sei Nazioni 2023 e cucchiaio di legno per la squadra azzurra. A Murrayfield, gli azzurri del ct Crowley, già battuti in questa edizione del torneo da Francia, Inghilterra, Irlanda e Galles, si sono arresi anche alla Scozia, che si aggiudica anche la Cuttitta Cup, con il punteggio di 26-14. Quattro mete per gli ospiti, una per l'Italia. Il primo tempo si è chiuso sul 12-6 per la Scozia, che ha realizzato due mete (con una trasformazione) contro due piazzati azzurri firmati da Allan. Nella ripresa, ancora una meta per i padroni di casa (trasformata), quindi l'Italia con una meta di Allan e un piazzato di Garbisi riapre il match (19-14) e negli ultimi minuti attacca alla ricerca della meta, che sfuma per un ... Leggi su agi (Di sabato 18 marzo 2023) AGI - Quinta sconfitta consecutiva in altrettanti match per l'Italnel Sei2023 ediper la squadra azzurra. A Murrayfield, gli azzurri del ct Crowley, già battuti in questa edizione del torneo da Francia, Inghilterra, Irlanda e Galles, si sono arresi anche alla Scozia, che si aggiudica anche la Cuttitta Cup, con il punteggio di 26-14. Quattro mete per gli ospiti, una per l'. Il primo tempo si è chiuso sul 12-6 per la Scozia, che ha realizzato due mete (con una trasformazione) contro due piazzati azzurri firmati da Allan. Nella ripresa, ancora una meta per i padroni di casa (trasformata), quindi l'con una meta di Allan e un piazzato di Garbisi riapre il match (19-14) e negli ultimi minuti attacca alla ricerca della meta, che sfuma per un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Frattanto, al Sei Nazioni di rugby, l'Italia ha appena conquistato l'ottavo cucchiaio di legno consecutivo. - Eurosport_IT : L'Italia lotta ma non evita il Cucchiaio di Legno! ???????? La Scozia si impone 26-14 a Murrayfield: 5a sconfitta su… - LoZioBov : RT @gippu1: Frattanto, al Sei Nazioni di rugby, l'Italia ha appena conquistato l'ottavo cucchiaio di legno consecutivo. - forni_fausto : @DaRonz82 Luogo comune o no,nel sei nazioni non vinciamo da dieci anni in casa... abbiamo una collezione di cucchia… - CorriereAlpi : Rugby Sei Nazioni. L’Italia non chiude la rimonta, la Scozia domina, spreca poi all’81’ passa dal ko alla vittoria -