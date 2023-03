“Secondo me ce l’aveva in valigia”: insinuazione di Oriana su Daniele Dal Moro (Di sabato 18 marzo 2023) La giornata di ieri al Grande Fratello Vip 7 è stata sconvolta dalla squalifica di Daniele Dal Moro. Nonostante la censura e le regie fisse su persone che si truccavano o cucinavano, si sono sentite in modo chiaro le urla di Oriana Marzoli che minacciava di andare via dal reality show con lui e sbottava contro tutti. Dopo qualche ora è ritornato il sereno tra i vipponi e mentre il bel veneto mandava frecciatine al programma da fuori, dentro la Casa i suoi amici parlavano di lui. Ma quello che ha stupito maggiormente i telespettatori è un’insinuazione di Oriana Marzoli, forse una semplice boutade. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Un sospetto sul contenuto della valigia di Daniele Dal Moro? Oriana ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 18 marzo 2023) La giornata di ieri al Grande Fratello Vip 7 è stata sconvolta dalla squalifica diDal. Nonostante la censura e le regie fisse su persone che si truccavano o cucinavano, si sono sentite in modo chiaro le urla diMarzoli che minacciava di andare via dal reality show con lui e sbottava contro tutti. Dopo qualche ora è ritornato il sereno tra i vipponi e mentre il bel veneto mandava frecciatine al programma da fuori, dentro la Casa i suoi amici parlavano di lui. Ma quello che ha stupito maggiormente i telespettatori è un’diMarzoli, forse una semplice boutade. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Un sospetto sul contenuto delladiDal...

