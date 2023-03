"Se le cose non funzionano...": Lewis Hamilton, clamoroso addio dopo 7 anni (Di sabato 18 marzo 2023) Un addio clamoroso e sorprendente, per Lewis Hamilton: il campione della Mercedes, infatti, separa il suo percorso da quello di Angela Cullen, che per sette anni ha seguito come un ombra il pilota britannico, talvolta scatenando anche gossip giornalistico. La Cullen era la preparatrice del sette volte campione del mondo. L'addio viene annunciato sui social, per la precisione su Instagram, proprio dalla Cullen: "Esattamente sette anni anni fa iniziavo la mia avventura al GP d'Australia - premette -. Oggi sono entusiasta di annunciare che sto per iniziare la mia prossima avventura. Sono grata di questo incredibile viaggio in F1 e grazie al team Mercedes, che è stata la mia famiglia negli ultimi sette anni. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Une sorprendente, per: il campione della Mercedes, infatti, separa il suo percorso da quello di Angela Cullen, che per setteha seguito come un ombra il pilota britco, talvolta scatenando anche gossip giornalistico. La Cullen era la preparatrice del sette volte campione del mondo. L'viene annunciato sui social, per la precisione su Instagram, proprio dalla Cullen: "Esattamente settefa iniziavo la mia avventura al GP d'Australia - premette -. Oggi sono entusiasta di annunciare che sto per iniziare la mia prossima avventura. Sono grata di questo incredibile viaggio in F1 e grazie al team Mercedes, che è stata la mia famiglia negli ultimi sette. E ...

