Se la Germania finisce la corrente (Di sabato 18 marzo 2023) In Germania i Verdi (al governo) hanno proposto di mettere fuorilegge le tradizionali caldaie domestiche: dal 2024 ogni nuova abitazione dovrà utilizzare almeno il 65 per cento di energia da fonti rinnovabili. Che, però, non basterebbero a coprire il fabbisogno nazionale. E il razionamento in nome del «green» sarebbe praticamente certo. Prima c’è stato il tentativo dell’Ue di mettere al bando tutte le automobili col motore a scoppio a partire dal 2035. Italia e Germania si sono messe di traverso: il divieto non ci sarà, ma la crescita del comparto auto elettriche rimane inarrestabile. Poi i tedeschi ci hanno messo del loro. Il vicecancelliere Robert Habeck, ministro dell’Economia e del Clima nonché storico leader dei Verdi, ha proposto di considerare fuorilegge le tradizionali caldaie domestiche: dal 2024 ogni nuova abitazione costruita in ... Leggi su panorama (Di sabato 18 marzo 2023) Ini Verdi (al governo) hanno proposto di mettere fuorilegge le tradizionali caldaie domestiche: dal 2024 ogni nuova abitazione dovrà utilizzare almeno il 65 per cento di energia da fonti rinnovabili. Che, però, non basterebbero a coprire il fabbisogno nazionale. E il razionamento in nome del «green» sarebbe praticamente certo. Prima c’è stato il tentativo dell’Ue di mettere al bando tutte le automobili col motore a scoppio a partire dal 2035. Italia esi sono messe di traverso: il divieto non ci sarà, ma la crescita del comparto auto elettriche rimane inarrestabile. Poi i tedeschi ci hanno messo del loro. Il vicecancelliere Robert Habeck, ministro dell’Economia e del Clima nonché storico leader dei Verdi, ha proposto di considerare fuorilegge le tradizionali caldaie domestiche: dal 2024 ogni nuova abitazione costruita in ...

