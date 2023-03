Scuola: Piccolotti (Si), 'episodio drammatico a Monza, Valditara si muova' (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Ruba psicofarmaci in farmacia e finisce in un reparto psichiatrico in preda al delirio. Sembrerebbe una storia di tossicodipendenza o di salute mentale. E invece è ‘solo' la storia di uno studente di 16 anni in alternanza Scuola-lavoro in una farmacia di Monza. È assurdo, ma è accaduto". Lo scrive su Facebook Elisabetta Piccolotti dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Ancora una volta dobbiamo ricordare quindi al Ministro Valditara - prosegue l'esponente rossoverde della commissione cultura di Montecitorio - che studenti e studentesse non devono essere esposti a pericoli né essere usati come manodopera gratuita. Il loro posto è tra i banchi o nei laboratori scolastici, non sotto le putrelle d'acciaio, tra gli esplosivi, nei furgoni sulle autostrade o tra scatole di farmaci". "Quanti incidenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Ruba psicofarmaci in farmacia e finisce in un reparto psichiatrico in preda al delirio. Sembrerebbe una storia di tossicodipendenza o di salute mentale. E invece è ‘solo' la storia di uno studente di 16 anni in alternanza-lavoro in una farmacia di. È assurdo, ma è accaduto". Lo scrive su Facebook Elisabettadell'Alleanza Verdi Sinistra. "Ancora una volta dobbiamo ricordare quindi al Ministro- prosegue l'esponente rossoverde della commissione cultura di Montecitorio - che studenti e studentesse non devono essere esposti a pericoli né essere usati come manodopera gratuita. Il loro posto è tra i banchi o nei laboratori scolastici, non sotto le putrelle d'acciaio, tra gli esplosivi, nei furgoni sulle autostrade o tra scatole di farmaci". "Quanti incidenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Scuola: Piccolotti (Si), 'episodio drammatico a Monza, Valditara si muova' - - SI_sinistra : RT @BettaPiccolotti: Ingiustizia intollerabile che siano negate opportunità a chi non ha mezzi economici, la scuola è inclusione. E anche l… - Pasionaria_ : RT @BettaPiccolotti: Ingiustizia intollerabile che siano negate opportunità a chi non ha mezzi economici, la scuola è inclusione. E anche l… - danielearculeo : RT @BettaPiccolotti: Ingiustizia intollerabile che siano negate opportunità a chi non ha mezzi economici, la scuola è inclusione. E anche l… - BettaPiccolotti : Ingiustizia intollerabile che siano negate opportunità a chi non ha mezzi economici, la scuola è inclusione. E anch… -