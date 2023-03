Scozia-Italia 26-14, pagelle Sei Nazioni rugby: Gesi esordio ottimo, benissimo la seconda e terza linea (Di sabato 18 marzo 2023) Si è conclusa a Edimburgo la sfida valida per il quinto turno del Guinness Sei Nazioni 2023 e la Scozia ha battuto l’Italia per 26-14. Azzurri che, però, fino allo scadere hanno avuto la chance di vincere, ma troppi errori sono costati caro a una squadra che, comunque, ha giocato un buon match. Ecco come sono andati gli azzurri. Tommaso Allan 7: L’errore all’inizio al piede rischia di mettergli dubbi in testa, ma poi è lui a muovere il tabellino nel primo tempo. La chicca è farsi trovare pronto sul calcetto di Garbisi per la meta che prova a riaprire la partita. Pierre Bruno 6,5: Si vede poco palla in mano, ha qualche problema a difendere, soprattutto sulla prima meta scozzese. Nella ripresa prende coraggio ed è tra i protagonisti della rimonta sfiorata Juan Ignacio Brex 6,5: Non si vede molto, ma è il solito mastino in difesa e ha un ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Si è conclusa a Edimburgo la sfida valida per il quinto turno del Guinness Sei2023 e laha battuto l’per 26-14. Azzurri che, però, fino allo scadere hanno avuto la chance di vincere, ma troppi errori sono costati caro a una squadra che, comunque, ha giocato un buon match. Ecco come sono andati gli azzurri. Tommaso Allan 7: L’errore all’inizio al piede rischia di mettergli dubbi in testa, ma poi è lui a muovere il tabellino nel primo tempo. La chicca è farsi trovare pronto sul calcetto di Garbisi per la meta che prova a riaprire la partita. Pierre Bruno 6,5: Si vede poco palla in mano, ha qualche problema a difendere, soprattutto sulla prima meta scozzese. Nella ripresa prende coraggio ed è tra i protagonisti della rimonta sfiorata Juan Ignacio Brex 6,5: Non si vede molto, ma è il solito mastino in difesa e ha un ...

