(Di sabato 18 marzo 2023) Dopo gliavvenuti a Napoli tra glipartenopei, quelli dell’Eintracht Francoforte e la Polizia, non si placano le polemiche e gli screzi a distanza. Nelle ore concitate e pericolose vissute in città, si era parlato anche di una massiccia presenza degliin soccorso aitedeschi per creare scompiglio. La guerriglia che si è vissuta a Napoli prima e dopo la partital’Eintracht Francoforte ha sconvolto l’Italia intera ed è finita su tutti i giornali e telegiornali nazionali.Atalantadel Napoli: loA Bergamo, intanto, gliatalantini si dissociano da quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ???????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champion… - mirkocalemme : +++SCONTRI A PIAZZA DEL GESÙ, GLI ULTRAS DEL #Napoli caricano quelli dell'#Eintracht. Cariche della polizia+++… - ultimora_pol : #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare… - Spazio_Napoli : Scontri ultras, striscione dei tifosi dell’Atalanta contro i napoletani – FOTO - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Scontri ultras, Spalletti spaventa Napoli: “Se penso a cosa è successo mi viene voglia di lasciare” -

Fatti Mentre il governo pensava agli anarchici, all'Olimpico c'era un agguato degliYoussef ...polizia" non sarebbero stati sufficienti a "contenere ed escludere i paventati rischi" di...Le minacce di gruppi diimpongono misure drastiche e immediate. Già anni fa gli olandesi ... Glidi Roma - Feyenoord fanno paura 'Altro che cortei e 'contenimenti'. Stazioni, aeroporti, ...L'annuncio ufficiale non è passata affatto inosservato. L'incubo di nuovitra tifosi e il messaggio indirizzato a Ceferin. In virtù del pareggio ottenuto sul campo ...minacce di gruppi...

Roma-Feyenoord a rischio scontri: si teme un bis della guerriglia di Napoli RomaToday

Ci sono le prime condanne per i tifosi violenti protagonisti degli scontri di Napoli mercoledì scorso, prima della partita coi tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Dei 5 tifosi napoletani arrestati in ...Daspo agli 8 arrestati per gli scontri Sappiamo già che l’episodio si è poi risolto con l’identificazione di almeno 470 teppisti e la loro spedizione a casa, dopo averne arrestati 8: 3 ultras tedeschi ...