Scontri Napoli-Eintracht: arriva la prima condanna per un tifoso azzurro (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoprima condanna per uno dei quattro tifosi napoletani arrestati per gli Scontri che si sono verificati mercoledì scorso a Napoli in occasione della gara di Champions League. In attesa dell'udienza di convalida degli otto arrestati, è arrivata la prima condanna per un italiano. Si tratta di un 32enne giudicato con rito direttissimo e protagonista del lancio di pietre, in via Medina, a Napoli, contro due bus che trasportavano i tifosi dell'Eintracht. L'uomo è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione. Il giudice ha dispospo per lui gli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

