Scontri Napoli | ‘Daspo’ di tre anni per 5 tifosi tedeschi Eintracht

(Adnkronos) – Il Questore di Napoli ha adottato cinque provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive 'Daspo', della durata di tre anni, nei confronti di altrettanti tifosi tedeschi, tra i 21 e i 38 anni, per aver partecipato il 15 marzo scorso, prima dell'incontro di calcio di Champions League Napoli-Eintracht presso lo stadio Maradona, ad un corteo non autorizzato mettendo in pericolo la sicurezza pubblica e creando turbative per l'ordine pubblico. In particolare, tra il 14 ed il 15 marzo, circa 500 tifosi tedeschi hanno raggiunto Napoli sprovvisti del titolo di ingresso per l'accesso allo stadio; nella mattinata del 15, dopo essersi riunti all'esterno dell'Hotel Royal ...

