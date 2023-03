Sciopero contro la riforma fiscale È sempre la solita Cgil

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 marzo 2023) Nonostante l'invito alla premier Giorgia Meloni, lala. "Non siamo d'accordo con la legge delega sul fisco che è stata presentata. Non siamo più disponibili ad accettare l'idea di un sistemache continua a gravare unicamente sul lavoro dipendente e sui pensionati", ha detto il segretario generale, Maurizio Landini, nel suo intervento conclusivo del congresso nazionale del sindacato "Il lavoro crea il futuro". Su questi temi "dobbiamo registrare che, con il Presidente del Consiglio, siamo in presenza di una diversità molto profonda e molto consistente: siccome abbiamo sentito che anche per tutto il sindacato non c'è possibilità di confronto, è evidente che dobbiamo avviare una mobilitazione con tutti gli strumenti, compreso lo. Ne discuteremo la prossima settimana, ...