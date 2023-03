Scienza, sviluppata un’alternativa al vetro: è biodegradabile e bioriciclabile (Di sabato 18 marzo 2023) Sviluppare un’alternativa al vetro, rendendolo biodegradabile, ecologico e bioriciclabile. Questo l’obiettivo a cui e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, condotto dagli scienziati dell’Institute of Process Engineering (IPE) dell’Accademia cinese delle scienze. Il team, guidato da Yan Xuehai, ha ideato una nuova sostanza che potrebbe sostituire il vetro in una serie di ambiti applicativi, che spaziano dagli occhiali alle finestre fino ai bicchieri e agli specchi. I vetri tradizionali, spiegano gli autori, non sono di semplice smaltimento e possono provocare seri rischi ambientali e oneri sociali. Partendo da aminoacidi o peptidi di derivazione biologica, i ricercatori hanno realizzato una famiglia di vetri ecologici e biodegradabili. Attualmente, osservano gli ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 marzo 2023) Sviluppareal, rendendolo, ecologico e. Questo l’obiettivo a cui e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, condotto dagli scienziati dell’Institute of Process Engineering (IPE) dell’Accademia cinese delle scienze. Il team, guidato da Yan Xuehai, ha ideato una nuova sostanza che potrebbe sostituire ilin una serie di ambiti applicativi, che spaziano dagli occhiali alle finestre fino ai bicchieri e agli specchi. I vetri tradizionali, spiegano gli autori, non sono di semplice smaltimento e possono provocare seri rischi ambientali e oneri sociali. Partendo da aminoacidi o peptidi di derivazione biologica, i ricercatori hanno realizzato una famiglia di vetri ecologici e biodegradabili. Attualmente, osservano gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefano07382668 : In Oriente non si è mai sviluppata la scienza, per questo gli USA hanno battuto il Giappone. Non hanno mai avuto il… -