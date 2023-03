Sci freestyle | Johanne Killi vince la Coppa del Mondo di slopestyle femminile in anticipo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SciFreestyle Deromedis quinto nello ski cross - TV7Benevento : Sci: Cdm freestyle, Deromedis 5° a Veysonnaz - -

Simone Deromedis ha chiuso al quinto posto nella gara maschile di ski cross a Veysonnaz, valida per la Coppa del mondo di. Il 22enne trentino, neo campione iridato dello ski cross a Bakuriani, non è riuscito a qualificarsi alla Big Final, vincendo senza problemi la finalina, dove figurava anche l'altro ...

Sci freestyle: Kingsbury si concede il bis e vince nelle dual moguls. Laffont trionfa in campo femminile OA Sport

Inarrestabile Mikael Kingsbury. Dopo aver vinto soltanto ventiquattro ore fa la Sfera di Cristallo nelle moguls, il canadese ha trionfato anche nelle dual moguls in quel di Almaty (Kazakistan), ...Ad Almaty (Kazakhstan) è andata in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Mikael Kingsbury ha trionfato in maniera perentoria con il punteggio ...