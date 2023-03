Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun 2023: Federico Pellegrino è terzo nella sprint tl vinta da Klaebo! (Di sabato 18 marzo 2023) La sprint in tecnica libera di Falun, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022-2023, sorride all’Italia: arriva il terzo posto di Federico Pellegrino, nella gara vinta dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, mentre tra le donne si classifica 23ma Federica Sanfilippo, nella prova vinta dalla norvegese Kristine Stavaas Skistad. Con quello odierno divengono 46 i podi individuali tra Olimpiadi, Mondiali e Coppa del Mondo per Pellegrino, 42 dei quali ottenuti sul circuito maggiore. Klaebo oggi invece tocca quota 70 vittorie individuali, di cui 43 nelle sprint e 27 in prove distance. Tra ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Lain tecnica libera di, in Svezia, valida per ladeldi sci di2022-, sorride all’Italia: arriva ilposto digaradal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, mentre tra le donne si classifica 23ma Federica Sanfilippo,provadalla norvegese Kristine Stavaas Skistad. Con quello odierno divengono 46 i podi individuali tra Olimpiadi, Mondiali edelper, 42 dei quali ottenuti sul circuito maggiore. Klaebo oggi invece tocca quota 70 vittorie individuali, di cui 43 nellee 27 in prove distance. Tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Pellegrino sulla via di Falun!???? In Coppa del Mondo di sci di fondo, Federico torna sul podio con il terzo posto n… - SMSNEWSOFFICIAL : Federico Pellegrino ha chiuso al terzo posto la sprint a tecnica libera di Falun nella tappa di Coppa del Mondo di … - FondoItalia : Sci di Fondo - Campionati Italiani Ragazzi, Clementi e Camperi si impongono nell'individuale in tecnica libera di V… - sportface2016 : Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun 2023: vince Klaebo, #Pellegrino chiude terzo - FondoItalia : Sci di Fondo - Opa Cup Junior, Dobbiaco: Carollo terzo nella Individual -