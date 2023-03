Sci di fondo | Coppa del Mondo Falun 2023 | Federica Sanfilippo e tutti gli azzurri superano le qualificazioni della sprint tl

Leggi su oasport

(Di sabato 18 marzo 2023) Lain tecnica libera di, in Svezia, valida per ladeldi sci di2022-, vede andare in archivio le: tra gli uomini passano il turnoi quattroiscritti, ovvero Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Davide Graz e Simone Mocellini, mentre tra le donne delle due italiane al via entra tra le 30 soltanto, mentre è eliminata Cristina Pittin. Tra le donne a svettare è la svedese Jonna Sundling, prima in 2’51?68. Preceduta la connazionale Moa Lundgren, seconda con un distacco di 3?87. Terzo posto per la norvegese Kristine Stavaas Skistad, con un ritardo di 4?87. In casa Italia passa il turno...