Sci alpino | start list slalom femminile Finali Soldeu 2023 | orari e pettorali di partenza

(Di sabato 18 marzo 2023) Ladellodelledidi sci: ecco glidelle due manche e ididella gara riservata a 26 partecipanti, purtroppo senza nessuna italiana. Di seguito ecco i bib di riferimento per la prima manche in programma alle ore 10.30, seguita poi dalla seconda manche decisiva alle 13.30. Ecco lacompleta delle atlete in gara. 1 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol 2 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic 3 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 4 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl 5 506146 SWENN LAON Anna 1991 SWE Head 6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol 7 206355 DUERR Lena 1991 GER ...

Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… Marco Odermatt al record storico di punti nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino Gigante di Soldeu: Odermatt Odermatt extraterrestre, trionfo e record di punti Marco Odermatt al record storico di punti nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino

La classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2022/2023 aggiornata dopo il gigante delle finali di Soldeu di sabato 18 marzo. Odermatt dopo la vittoria odierna scollina quota 2000 punti. Vero ...Gli highlights del gigante maschile andato in scena a Soldeu , dove sono in corsa le finali di Coppa del Mondo di2022/2023. Dominio del campione della classifica generale, che rifila più di due secondi a tutti i suoi avversari nella gara odierna. Buona prova per Della Vite e De Aliprandini, che ...Settimo Della Vite, nono De Aliprandini SOLDEU (ANDORRA) - Marco Odermatt si aggiudica anche l'ultimo gigante della stagione. Nelle finali di Coppa del Mondo in corsa a Soldeu, lo svizzero - che ha ...

LIVE Sci alpino, Gigante Soldeu 2023 in DIRETTA: Odermatt impressionante, vince e supera i duemila punti! Della Vite 7°, De Aliprandini 9° OA Sport

Settimo Della Vite, nono De Aliprandini SOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) - Marco Odermatt si aggiudica anche l'ultimo gigante della stagione. Nelle finali di Coppa del Mondo in corsa a Soldeu, lo svizzero ...Il numero uno incontrastato dello sci alpino maschile mondiale. Il primo degli altri è Henrik Kristoffersen, con il norvegese che rimonta sei posizioni nella seconda manche e chiude a 2.11 ...