Sci alpino, Petra Vlhova fa suo lo slalom di Soldeu. Sul podio Popovic e Shiffrin (Di sabato 18 marzo 2023) L’ultimo slalom della stagione è di Petra Vlhova. Nelle finali di Soldeu la slovacca ritorna sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo, trionfando per la seconda volta in stagione dopo quella di Flachau. Vlhova aveva già concluso in testa la prima manche ed è stata brava a confermarsi nella seconda, facendo nuovamente la differenza nell’ultimo tratto. Grande festa in casa Croazia per il primo podio della carriera di Leona Popovic, che chiude al secondo posto a 47 centesimi dalla vincitrice. Una stagione importante per la squadra croata, che ha visto due atlete salire sul podio, visto che anche Zrinka Ljutic era riuscita a chiudere terza a Spindleruv. Terzo posto per Mikaela Shiffrin ad 86 centesimi da ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) L’ultimodella stagione è di. Nelle finali dila slovacca ritorna sul gradino più alto delin Coppa del Mondo, trionfando per la seconda volta in stagione dopo quella di Flachau.aveva già concluso in testa la prima manche ed è stata brava a confermarsi nella seconda, facendo nuovamente la differenza nell’ultimo tratto. Grande festa in casa Croazia per il primodella carriera di Leona, che chiude al secondo posto a 47 centesimi dalla vincitrice. Una stagione importante per la squadra croata, che ha visto due atlete salire sul, visto che anche Zrinka Ljutic era riuscita a chiudere terza a Spindleruv. Terzo posto per Mikaelaad 86 centesimi da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - infoitsport : Sci alpino, Odermatt domina il gigante di Soldeu e realizza nuovi record - infoitsport : Sci alpino, Marco Odermatt ha realizzato il record di punti in Coppa del Mondo! Ma non è l’unico primato… - DelbonoRoberto : RT @Eurosport_IT: Cos'altro aggiungere su ?????????????? ??????????????????? ?????? Il 2° posto alle spalle di Vhlova in Slalom a Soldeu vale il 137° podio,… - RaiSport : Finali di Coppa del Mondo di #sci alpino, Soldeu: #Shiffrin solo terza, lo slalom va alla slovacca Petra #Vlhova ch… -